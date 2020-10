Kabinet werkt aan tegemoetkoming horeca-ondernemers

Horecabedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen omdat ze zeker vier weken de deuren hebben moeten sluiten. Het kabinet werkt aan zo’n regeling, bevestigen Haagse bronnen, hoewel de gesprekken hierover nog gaande zijn. Dit weekend wordt de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van het economische steunpakket, dat maandag wordt gepresenteerd.

De NOS berichtte vrijdag over de eenmalige uitkering van 2.500 euro. Volgens ingewijden komt het gemiddelde bedrag daarop neer. Dit wordt waarschijnlijk vastgesteld op basis van de omzet van het bedrijf en verschilt dus per ondernemer.

Op aandringen van de Kamer is de ‘economische driehoek’ van het kabinet (ministers Eric Wiebes van Economische Zaken, Wopke Hoekstra van Financi├źn en Wouter Koolmees van Sociale Zaken) gaan onderzoeken op welke manier het steunpakket eventueel kan worden uitgebreid. Daarbij werd specifiek gekeken naar bedrijven in de horeca- en evenementensector omdat zij extra hard worden geraakt door de ‘gedeeltelijke lockdown’ die 13 oktober werd aangekondigd.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland wil nog niet reageren op de uitgelekte voorstellen maar wacht de Kamerbrief van maandag af. De belangenclub is naar eigen zeggen nog niet geïnformeerd over het plan.

Het kabinet kijkt ook of meer bedrijven een beroep kunnen doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen, is gebaseerd op zogenoemde ‘SBI-codes’, die aangeven in welke sector de hoofdactiviteit van het bedrijf valt. Voor de hand ligt dat het aantal SBI-codes dat onder de TVL komt te vallen, wordt uitgebreid.

Minister Koolmees zei vrijdag dat het kabinet kijkt naar “knelpunten die naar boven komen” door de extra maatregelen. Hij benadrukt wel dat het pakket al “automatisch meebeweegt”. De hoogte van zowel loonkostenvergoeding als de TVL is gebaseerd op de daling van de omzet. De gedeeltelijke lockdown zorgt misschien wel voor “miljarden meer” aan overheidssteun, omdat eet- en drinkgelegenheden die dicht moeten in die periode ook geen omzet draaien.

In principe wordt het derde steunpakket vanaf januari stapsgewijs afgebouwd. Maar de drie ministers gaan begin december kijken of dat wel verstandig is. De meeste regelingen uit het pakket lopen tot juli volgend jaar. Langer steun ligt nu nog niet voor de hand, maar het kabinet sluit dat ook niet uit. Hierbij is de belangrijkste overweging volgens Koolmees niet de oplopende staatsschuld, maar de vraag welke bedrijven nog levensvatbaar zijn als het virus Nederland nog lang in zijn greep blijft houden.