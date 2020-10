Beursweek met veel kwartaalcijfers en ECB-vergadering

Beleggers kunnen de borst natmaken voor een beursweek met zeer veel bedrijfsresultaten, macro-economische cijfers en een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast worden op de financiële markten nog steeds de politieke ontwikkelingen in Washington rond een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie gevolgd, net als het almaar verder stijgende aantal coronabesmettingen in de wereld.

In Amsterdam staan deze week kwartaalresultaten op de rol van onder meer chiptoeleverancier ASMI, telecombedrijf KPN, bierbrouwer Heineken, olie- en gasconcern Shell, biotechnoloog Pharming, luchtvaartconcern Air France-KLM, fitnessketen Basic-Fit, betalingsdienstverlener Adyen, informatieleverancier Wolters Kluwer, ingenieurs- en adviesbureau Arcadis en optiekonderneming GrandVision.

Elders in Europa is de agenda ook bomvol, met cijferberichten van onder meer de oliebedrijven BP en Total, de grote banken HSBC, Credit Suisse en Deutsche Bank, chemiegigant BASF, brouwers AB InBev en Carlsberg, vliegtuigbouwer Airbus, softwareproducent SAP, de farmaceuten Sanofi en Novartis en automaker Volkswagen.

In de Verenigde Staten gaat het om grote namen als bijvoorbeeld vliegtuigproducent Boeing, farmacieconcern Pfizer, softwarebedrijf Microsoft, industrieconglomeraat General Electric (GE), automaker Ford Motor, machinebouwer Caterpillar, biotechnoloog Gilead Sciences, motorfietsenfabrikant Harley-Davidson, koffieketen Starbucks, levensmiddelenfabrikant Kraft Heinz en de olieconcerns ExxonMobil, ConocoPhillips en Chevron. Vooral donderdag nabeurs gaat het echt knallen op Wall Street met resultaten van Amazon, Apple, Twitter en Google-moeder Alphabet.

Aan het macro-economische front worden gegevens gemeld over onder meer het ondernemersvertrouwen, de werkloosheid en de winkelverkopen in Duitsland. Ook komen er voorlopige ramingen over de groei van de Franse en Duitse economie en die van de eurozone in het derde kwartaal. Op Europees niveau wordt verder informatie gepubliceerd over de inflatie en werkloosheid. Uit de VS komt data over bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen, de woningmarkt en de economische groei in de afgelopen periode.

De ECB houdt donderdag zijn beleidsvergadering. Naar verwachting zal het monetaire beleid niet worden gewijzigd, maar ECB-president Christine Lagarde kan wel hinten op nieuwe stimuleringsmaatregelen in december om de economie van de eurozone door de coronacrisis te loodsen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijdag vrijwel onveranderd op 554,34 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 827,41 punten. Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,3 procent aan. De beurzen in New York lieten vrijdag kleine uitslagen zien. Overigens gaan de markten op Wall Street deze week een uur eerder open en dicht dan normaal vanwege het ingaan van de wintertijd in Europa. Volgend weekeinde gaat ook in de VS de wintertijd in.