‘Duizenden banen weg bij Japanse luchtvaartmaatschappij ANA’

De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA Holdings gaat de komende tijd circa 3500 banen schrappen vanwege de malaise in de luchtvaartindustrie door de coronacrisis. Volgens de Japanse krant Yomiuri kondigt ANA het banenverlies deze week aan in een nieuw strategisch plan.

ANA, ook wel bekend als All Nippon Airways, zou volgens Japanse media voor dit lopende gebroken boekjaar dat in maart eindigt, rekenen op een recordverlies van ongeveer 530 miljard yen. Dat is omgerekend bijna 4,3 miljard euro. Door banen te schrappen en een vacaturestop in te voeren wil het luchtvaartbedrijf de vaste kosten scherp verlagen.

Ook heeft ANA plannen om circa dertig grotere vliegtuigen te gaan verkopen die minder brandstofzuinig zijn en hogere onderhoudskosten hebben, aldus Yomiuri. Eind vorig jaar telde de grootste luchtvaartmaatschappij van Japan meer dan 43.000 werknemers.