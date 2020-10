Delta Air Lines weert 460 mensen vanwege niet dragen mondkapje

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft 460 mensen op een zwarte lijst gezet omdat ze weigerden een mondkapje te dragen in een vliegtuig. Topman Ed Bastian heeft dat volgens CNN in een interne boodschap aan het personeel bekendgemaakt.

“Sinds deze week hebben we 460 mensen op onze no-fly-lijst gezet omdat ze weigerden te voldoen aan ons mondmaskerbeleid”, schrijft Bastian. In augustus waren dat nog ongeveer 270 mensen. Net als bij andere luchtvaartmaatschappijen is het dragen van een mondkapje bij de KLM-partner verplicht voor passagiers.

In juni besloten de luchtvaartmaatschappijen dat mensen die weigeren er een op te doen, geweerd worden van toekomstige vluchten. Maar de vliegmaatschappij delen geen informatie met elkaar over wie ze op de zwarte lijst hebben gezet.