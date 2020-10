Drempel voor negatieve rente bij ABN AMRO naar half miljoen euro

Nederlandse klanten van ABN AMRO, zowel zakelijke als particuliere, die per volgend jaar een totaalsaldo van meer dan 500.000 euro op hun rekening hebben, gaan over het bedrag boven die drempel een rente van 0,5 procent betalen. In april voerde de bank de negatieve spaarrente al in voor klanten met meer dan 1 miljoen euro op de rekening. Nu wordt die drempel dus verlaagd.

Voor saldi onder de half miljoen euro blijft de rente ongewijzigd op 0 procent. Volgens de bank blijft hierdoor zo’n 98 procent van de klanten gevrijwaard van negatieve rente. Rabobank en ING verlaagden eerder al de drempel voor negatieve spaarrente per 1 januari van 1 miljoen euro naar 250.000 euro.

Ondanks het lage renteklimaat van de afgelopen periode, blijven mensen meer sparen. ABN AMRO betaalt een rentevergoeding over het spaargeld dat de bank bij de Europese Centrale Bank (ECB) stalt. Een deel van de kosten hiervoor neemt de bank zelf voor zijn rekening en een deel van de kosten berekent de bank door aan klanten.

Voor beleggingsklanten van ABN AMRO geldt een overgangsregeling, omdat voor hen recent de tarieven zijn gewijzigd.