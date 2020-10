Techreus Booking.com hekelt Brusselse regeldrift Big Tech

Boekingssite Booking.com vreest dat Europese inspanningen om de marktdominantie van grote techbedrijven te beteugelen negatief zullen uitpakken voor het concern. Topman Glenn Fogel spreekt in de Britse zakenkrant Financial Times zijn zorgen uit over de ontwikkeling. Hij laat daarbij niet na om zijn bedrijf als een van de “zeer, zeer, zeer weinige technologische successen” van Europa te bestempelen.

Volgens Fogel zullen strengere regels vooral voordelig uitpakken voor rivalen van buiten de EU zoals Expedia uit de VS en het Chinese Ctrip. “Europese bedrijven zullen onder de regels lijden”, aldus de Booking.com-baas. De regels zouden naar verluidt voor zo’n twintig techreuzen gaan gelden. De voorstellen worden nog steeds besproken binnen de EU en er zijn nog geen besluiten genomen, aldus ingewijden tegen de krant.

Onder meer de Nederlandse regering zou voorstander zijn van grotere bevoegdheden voor de EU om ‘Big Tech’ in te dammen. Daarbij zouden het opsplitsen van bedrijven en uitsluiting van de interne markt als opties op tafel liggen. Het in Nederland gevestigde Booking.com wordt in de maatregelen naar verwachting gezien als ‘poortwachter’ van de hotelmarkt en wordt daarmee mogelijk ook geraakt.

Door ook Europese bedrijven in de lijst op te nemen, zou de EU de kritiek dat het alleen Amerikaanse marktmacht wil inperken willen weerleggen. Volgens Fogel is het niet terecht dat Booking,com als poortwachter wordt gezien, aangezien ‘slechts’ 13 procent van alle hotelinkomsten in Europa afkomstig is van de site.

De kritiek die veel over Booking.com klinkt is dat het hoge kosten in rekening brengt en in plaats van een kleine uitdager te zijn, het steeds meer het online platform in Europa is geworden waar hotels toegang tot klanten krijgen. Bij de onlineboekingen voor hotels zou Booking.com twee derde van de markt in handen hebben.