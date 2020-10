AEX levert openingswinst in

De Amsterdamse aandelenbeurs leverde dinsdag de kleine openingswinst weer snel in. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de flinke verliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door het uitblijven van een deal over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Daarnaast bleef de blik gericht op de stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 544,31 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 795,30 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent.

Koplopers in de AEX waren techinvesteerder Prosus en ABN AMRO met winsten van 1,7 en 1,1 procent. Staalmaker ArcelorMittal en uitzender Randstad stonden onderaan met verliezen van 2,8 en 2,6 procent.

In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 3 procent. Verlichtingsbedrijf Signify kampte met een adviesverlaging door Morgan Stanley en verloor 2,7 procent. Aalberts daalde 0,6 procent. De industrieel toeleverancier liet in het derde kwartaal “verder herstel” zien, na de fikse klap van de coronacrisis. In sommige nichemarkten verloopt het herstel wel trager doordat klanten terughoudend blijven met investeren. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties, die ook met een handelsbericht kwam, gaf een eerdere stevige koerswinst uit handen en zakte 0,8 procent.

In Londen steeg HSBC 5,8 procent. De Britse bank zag de kwartaalwinst minder sterk dalen dan gevreesd en gaat verder snijden in de kosten. HSBC bekijkt voor dit jaar ook een “conservatieve dividenduitkering”. De Britse olie- en gasreus BP boekte in het derde kwartaal weer winst, na een enorm verlies een kwartaal eerder, en steeg 2,9 procent.

Ook de Spaanse bank Santander schreef afgelopen kwartaal weer zwarte cijfers, na een recordverlies in het tweede kwartaal. Het aandeel klom 4 procent in Madrid. In Zürich won Novartis 0,3 procent. De Zwitserse farmaceut verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar. In Frankfurt krabbelde SAP (plus 0,2 procent) iets op. De Duitse softwaremaker kelderde een dag eerder bijna 22 procent na een omzetalarm.

De euro was 1,1803 dollar waard, tegenover 1,1818 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 38,72 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 40,66 dollar per vat.