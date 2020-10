Kabinet trekt half miljard extra uit voor coronasteun bedrijven

Het kabinet trekt in totaal een half miljard euro extra uit voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en de evenementenbranche.

Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, bovenop de al bestaande regelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Dat geld is bedoeld ter compensatie van de voorraden die zij niet meer kunnen gebruiken, en de kosten die zij tevergeefs hebben gemaakt om ‘coronaproof’ open te kunnen blijven.

Nog eens 40 miljoen euro is extra beschikbaar voor theaterproducenten die zonder subsidie draaien. Voor toeleveranciers van evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, ligt een eenmalige vergoeding klaar waar in totaal 11 miljoen euro mee gemoeid is. Naar de sport gaat 60 miljoen euro extra.

Het kabinet stelt de al bestaande tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) open voor alle ondernemers die kampen met groot omzetverlies. Tot dusver gold die regeling alleen voor sectoren die direct geraakt werden door de coronamaatregelen. Voor de verbreding is 140 miljoen euro opzij gezet.

Het kabinet trekt daarnaast nog eens 150 miljoen euro uit voor steun aan gemeenten die hun inkomsten drastisch hebben zien dalen. Daarvoor was eerder al 100 miljoen euro gereserveerd.