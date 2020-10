Strengere maatregelen kosten het kabinet miljarden

De coronasteun voor bedrijven loopt in de laatste drie maanden van het jaar misschien wel op tot 10 miljard euro als het kabinet toch een ‘intelligente lockdown’ moet aankondigen. Dit terwijl voor dat kwartaal eerst nog 3,5 miljard euro aan kosten was begroot.

In een brief aan de Tweede Kamer tekenen de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) op wat een nieuwe lockdown zou doen met de overheidsfinanciën en hoeveel economische schade de nieuwe opleving van het virus met zich meebrengt. Ook de maatregelen die al zijn aangekondigd, zorgen voor flink hogere uitgaven.

Het sluiten van café’s en restaurants en het beperken van culturele evenementen kan bijvoorbeeld al bijna een miljard extra aan loonsubsidie kosten. Het subsidiebedrag is namelijk vooral gebaseerd op het omzetverlies van een bedrijf. En een kroeg die dicht moet, draait in die periode geen omzet.

Over het algemeen blijft het “economisch beeld zorgelijk”. De voorspelling van het Centraal Planbureau dat de economie in 2020 met 5 procent zou krimpen en volgend jaar weer een beetje opleeft (3 procent groei) is “niet meer realistisch”. De bewindsmannen vrezen dat de kans dat ook volgend jaar de economie krimpt, steeds groter wordt. Dat gaat naar verwachting gepaard met “een verder oplopende werkloosheid en toenemende faillissementen”. De schade blijft bovendien niet meer beperkt tot de hardst geraakte sectoren, maar raakt ook de brede economie.

Dit alles maakt het nog waarschijnlijker “dat we niet terugkeren naar de economie van voorheen”, aldus het kabinet. “De aanpassingen die bedrijven doorvoeren om de crisis te boven te komen zijn voorlopig nog nodig en misschien wel blijvend van aard.”

Hoekstra, Wiebes en Koolmees kondigden dinsdag een uitbreiding van het derde steunpakket aan. Alleen die verdere maatregelen kosten al zo’n 500 miljoen, verwachten de drie bewindsmannen.