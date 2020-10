Theaterproducenten ‘heel blij’ met nieuwe steun van kabinet

Nederlandse theaterproducenten zonder subsidie zijn dankbaar voor de nieuwe steun van het kabinet. “We zijn heel blij dat we als vrije theaterproducenten zijn genoemd. Het is toch een speciale tak binnen de sector die veel groter is dan vaak bekend”, reageert voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP).

Dinsdag werd bekendgemaakt dat niet-gesubsidieerde theaterproducenten kunnen rekenen op 40 miljoen euro om ze te helpen tijdens de coronacrisis. “Dat is fijn en het is mooi dat het ministerie van Cultuur oog heeft voor ons”, aldus Van der Ham.

Het VVTP heeft de afgelopen maanden meermaals dringend aandacht gevraagd bij de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs en Cultuur voor de problemen. “Dat heeft toch inzicht gegeven en dit maakt duidelijk dat daar nu aandacht voor is.” Hoewel het een “mooie en nuttige” stap is in de goede richting zijn de verliezen binnen de sector veel groter. “En die worden alleen maar groter hoe langer het duurt”, zegt hij doelend op de huidige coronamaatregelen waardoor vrijwel alle theaters zijn gesloten.

Daarom hoopt Van der Ham dat er aan de sector gedacht blijft worden. “We hopen dat we elkaar ook in de toekomst blijven vasthouden.”