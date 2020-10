Bol.com blijft grootste online verkoper van Nederland

Bol.com blijft met afstand koploper in de lijst van bedrijven met de hoogste online-omzet in Nederland. Eletronicawebshop Coolblue staat tweede, gevolgd door Albert Heijn. Dat komt naar voren uit de jaarlijkse top 100 samengesteld door marktonderzoeker en vakblad Twinkle.

Bol.com profiteert steeds meer van externe verkopers op zijn platform en verkocht in 2019 voor 2,17 miljard euro aan klanten in Nederland. Nederlandse shoppers besteedden er ruim een miljard euro meer dan bij Coolblue, en Albert Heijn haalde 680 miljoen euro binnen.

Het Duitse Zalando bezet de vierde plek in de top 100. Wehkamp staat op de laatste plek in de top 5, die hetzelfde is gebleven als vorig jaar. Ook Amazon, dat in maart de deuren opende van een Nederlandse webwinkel, heeft zijn positie op plaats 6 behouden.

Supermarkt Jumbo stijgt in vergelijking met vorig jaar één plekje, van 8 naar 7. Onlinesuper Picnic daalt juist, van plek 11 vorig jaar naar plek 13 dit jaar. De educatieve dienstverlener The Learning Netwerk en MediaMarkt moeten in de top 10 plaatsmaken voor nieuwkomers warenhuis Bijenkorf en onlinekledingwinkel About You, die nu respectievelijk op plaats 9 en 8 staan. H&M sluit net als vorig jaar de top 10 af. De bedrijven in de top 10 verkochten in 2019 allemaal voor minimaal een kwart miljard euro online in Nederland.