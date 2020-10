KPN en Heineken presenteren kwartaalcijfers

Grote Nederlandse bedrijven als KPN en Heineken geven woensdag een kijkje in de boeken. Beleggers hebben het ook druk met het verwerken van kwartaalresultaten van grote buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld Deutsche Bank en Boeing. In de avond komt het Nederlandse techbedrijf Adyen nog met cijfers naar buiten.

Heineken blijft de coronacrisis waarschijnlijk voelen. De bierverkopen van brouwers zijn sinds het begin van de virusuitbraak flink teruggelopen. De nieuwe coronamaatregelen in veel landen, zoals de horecasluiting in Nederland, maken het er voor Heineken niet beter op.

Ook bij KPN gaat de aandacht naar de crisis. Het telecombedrijf merkte in het tweede kwartaal al dat de inkomsten uit internationale roaming terugvielen omdat er nauwelijks nog zakelijke reizen buiten Europa werden ondernomen. In eigen land zag KPN het gebruik van bepaalde diensten juist oplopen, waardoor de corona-impact over de gehele linie beperkt bleef.

Adyen, dat betalingen verwerkt voor onder meer Facebook, Spotify, Uber en Netflix, wist in het tweede kwartaal nog te profiteren van de problemen bij zijn Duitse branchegenoot Wirecard. Ook werden de resultaten toen gestuwd door de grote toename van het online winkelen als gevolg van de pandemie.