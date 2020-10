Sony: Playstation 5 doet het veel beter in voorverkoop

De Playstation 5 doet het een stuk beter in de voorverkoop dan voorganger Playstation 4. In de eerste twaalf uur van de voorverkoop zijn in de Verenigde Staten evenveel consoles van de nieuwste generatie verkocht als in de eerste twaalf weken van de Playstation 4. Dat heeft topman Jim Ryan van de gamesdivisie van Sony laten weten. De Playstation 5 komt op 12 november uit.

De spelletjestak van Sony is door de coronacrisis nog belangrijker geworden, omdat meer mensen thuis gamen. In het afgelopen kwartaal was het de tak die veruit de grootste omzet- en winstgroei neerzette. Daarmee compenseerde het Japanse bedrijf het verlies van de filmdivisie. De zwakke prestaties waren het gevolg van lockdowns in verschillende landen, waardoor de filmproductie vertraagde. Ook de verkoop van filmkaartjes kreeg een tik. De omzet van Sony bleef nagenoeg gelijk op 2,1 biljoen yen, omgerekend ruim 17 miljard euro.

Met de winst van Sony gaat het inmiddels de goede kant op. Het resultaat van de Japanse elektronicagigant steeg in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met 14 procent naar 318 miljard yen. Begin augustus meldde Sony nog dat het rekening hield met een forse daling van de winst in het hele boekjaar. Het bedrijf heeft de verwachtingen nu fors verhoogd.