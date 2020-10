Vakbond vreest voor paar honderd ontslagen bij Heineken

Bij de aangekondigde reorganisatie van Heineken vallen mogelijk een paar honderd ontslagen, vreest vakbond FNV. In het slechtste scenario denkt de bond dat het om 250 ontslagen gaat. FNV praat donderdag met het bierconcern over de reorganisatie en hoopt dan meer duidelijkheid te krijgen. Ook de grondslag van de reorganisatie wordt dan besproken.

De uitgaven voor de 1700 medewerkers op het hoofdkantoor en kantoren wereldwijd van de bierbrouwer moeten met ongeveer 20 procent omlaag, zo bevestigde een woordvoerder van Heineken. Over het aantal gedwongen ontslagen dat zal vallen, doet het bedrijf nog geen uitspraken.

FNV-bestuurder Jet Grimbergen noemt de aangekondigde ontslagen aan de ene kant verrassend, aangezien Heineken nog winst maakt. De winst kelderde in de eerste 9 maanden van 2020 wel tot 396 miljoen euro, tegenover 1,7 miljard euro in de eerste negen maanden van 2019.

“Maar een reorganisatie zat eraan te komen, want er ligt ook veel werk stil”, legt Grimbergen uit. “Denk aan de vele commerciële medewerkers die normaal de wereld over reizen; doordat activiteiten stil liggen kunnen veel mensen hun werk niet doen.” Grimbergen verwacht dat Heineken morgen met een toelichting komt wat de noodzaak is van de reorganisatie en om hoeveel ontslagen het precies gaat.

Van de 1700 medewerkers van het hoofdkantoor en kantoren wereldwijd is een aanzienlijk deel expat. FNV hoopt ook dat duidelijk wordt of er meer bij deze specifieke groep wordt bezuinigd.

Dolf van den Brink is dit jaar aangetreden als de nieuwe CEO van Heineken. Hij volgde Jean-François van Boxmeer op.