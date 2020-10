Weer duizenden banen op de tocht bij Boeing door crisis

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat waarschijnlijk nog eens duizenden arbeidsplaatsen extra schrappen als gevolg van de zeer moeilijke marktomstandigheden in de luchtvaartsector door de coronacrisis. In een verklaring aan het personeel zei Boeing-topman David Calhoun dat de crisis het bedrijf dwingt verdere maatregelen te nemen.

Naar verluidt is Boeing van plan om nog eens 7000 banen te gaan schrappen. Dit voorjaar kondigde het bedrijf al aan 16.000 banen te laten verdwijnen, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, om zo kosten te besparen. Dat kwam neer op ongeveer 10 procent van het wereldwijde personeelsbestand van Boeing.

Boeing zag de omzet in het derde kwartaal op jaarbasis met 29 procent kelderen tot 14,1 miljard dollar. Er werd een nettoverlies geleden van 466 miljoen dollar tegen een winst van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Bij de tak voor commerciƫle vliegtuigen was een omzetdaling met 56 procent te zien. De leveringen van verkeersvliegtuigen daalden naar 28 van 62 toestellen een jaar eerder. Naast de malaise in de luchtvaart door corona kampt Boeing ook nog steeds met de problemen met de 737 MAX, die al sinds maart vorig jaar aan de grond moet blijven vanwege twee crashes in korte tijd.

Verder stonden ook diensten aan luchtvaartbedrijven zoals bijvoorbeeld onderhoud onder druk omdat veel minder wordt gevlogen door de virusuitbraak. Bij de tak voor militaire toestellen en ruimtevaart was een kleine omzetkrimp te zien.