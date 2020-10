Biotechnoloog Moderna ligt op koers met coronamiddel

De Amerikaanse biotechonderneming Moderna verwacht volgende maand de eerste gegevens te rapporteren van proeven met een kandidaat-medicijn tegen corona. Met dat vooruitzicht is het bedrijf een van de de eerste farmaceutische concerns dat een stip op de horizon zet als het gaat om het toetsen van de effectiviteit van een vaccin.

Moderna is een van de koplopers als het gaat om de wereldwijde zoektocht naar een coronavaccin. Een onafhankelijke commissie zal naar verwachting in november een tussentijdse evaluatie uitvoeren van de lopende studie in een laat stadium met 30.000 vrijwilligers.

In de tweede helft van november verwacht Moderna de gevraagde veiligheidsgegevens van het middel van twee maanden aan de Amerikaanse Food and Drug Administration te kunnen presenteren. Daarna zal het een aanvraag voor een vergunning voor noodgebruik indienen.

Moderna sloot overeenkomsten met de Amerikaanse regering en verschillende andere landen voor leveringen van het vaccin. Ook is het bedrijf in gesprek met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dan gaat het naast leveringen ook om de prijs.

Moderna, dat nog geen goedgekeurde producten op de markt heeft, is een van de weinige bedrijven in de laatste tests voor het vaccin, samen met grote medicijnfabrikanten zoals Johnson & Johnson en Pfizer Inc. Volgens Moderna-topman St├ęphane Bancel staat het bedrijf voor zijn belangrijkste jaar in zijn bestaan als het middel in 2021 op de markt komt.