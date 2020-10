ECB hint op extra steunmaatregelen tegen crisis in december

De Europese Centrale Bank (ECB) komt waarschijnlijk pas in december met extra steun om de economie van de eurozone door de coronacrisis te loodsen. Daarop hebben de bankiers van de ECB gehint na afloop van hun beleidsvergadering.

De ECB vindt het nu nog te vroeg om zijn programma’s voor het opkopen van staatsleningen en bedrijfsobligaties te verruimen. De bestaande miljardenaankopen van schuldpapier gaan vooralsnog onveranderd door. Ook de rente wordt ongemoeid gelaten, op het laagste niveau ooit.

Volgens de beleidsbepalers van de centrale bank is bij er de volgende beleidsvergadering in december meer ruimte voor het bekijken van de opkoopprogramma’s. Dan zijn er nieuwe ramingen waaruit de invloed van de tweede coronagolf op de economie duidelijk wordt.

Voor het bestaande corona-opkoopprogramma PEPP stelt de ECB dat dit ten minste doorloopt tot eind juni of zolang de coronacrisis duurt. Het geld van de opgekochte leningen wordt zeker tot eind 2022 opnieuw geïnvesteerd.

Door de nieuwe coronagolf en strenge maatregelen in steeds meer Europese landen, staat er de laatste tijd meer druk op de ECB om met extra maatregelen te komen. Maar analisten hadden eigenlijk al niet verwacht dat de centrale bank nu al zou ingrijpen. In doorsnee rekenden de kenners er al op dat de extra steun pas in december zou komen.

Wat dan ook duidelijk zal zijn geworden, is hoeveel steun er vanuit de verschillende overheden in de economie wordt gepompt tijdens de tweede golf. Dat kan de druk op de ECB om in te grijpen weer verlichten.