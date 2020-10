Coronasteun vanuit bankensector loopt op tot 28 miljard euro

De coronasteun van banken blijft toenemen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 28 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 166.000 ondernemers en bijna 36.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bij de peiling vorige maand ging het nog om een totaalbedrag van bijna 26 miljard euro. Met het uitstel van aflossingen is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid. Ondernemers konden vanaf het begin van de crisis eind maart tot afgelopen zomer voor zes maanden uitstel van aflossingen aanvragen. Dat betekent dat de eerste groepen ondernemers die dit hebben aangevraagd binnenkort weer beginnen met aflossen.

“Deze tweede gedeeltelijke lockdown komt voor specifieke groepen klanten ontzettend hard aan, zeker als bedrijven al sinds maart interen op reserves”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. “We weten dat er in sectoren met langdurige beperkingen bedrijven zullen zijn die het niet gaan redden”, aldus de branchevoorman.