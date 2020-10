Hoekstra houdt vast aan besparingsopdracht bij KLM

Minister Wopke Hoekstra houdt vast aan de besparingsopdracht die hij aan de KLM-directie heeft meegegeven als voorwaarde voor miljardensteun om de coronacrisis door te komen. Daar kan “geen onsje vanaf”, zegt de bewindsman.

Het kabinet stelde KLM afgelopen zomer miljarden aan noodleningen en garantstellingen in het vooruitzicht. Maar dan moet de luchtvaartmaatschappij wel de kosten structureel verlagen, onder meer via een loonoffer van het personeel. Eind deze maand moet daarvoor een door de minister goedgekeurd voorstel op tafel liggen.

KLM diende onlangs een besparingsplan in, na overleg met de vakbonden. Maar volgens ingewijden mist Hoekstra daarin een blijvende kostenverlaging die het bedrijf ook op de langere termijn weerbaarder maakt. De minister wil nu nog geen finaal oordeel geven, maar zegt wel dat de race nog niet gelopen is. “De maand is nog niet om, ik hoop dat het lukt.”

Hoekstra noemt de voorwaarden die het kabinet gesteld heeft “een redelijk en afgewogen pakket”. Er wordt rekening gehouden met de belangen van de werknemers en het toekomstperspectief van KLM. “Maar de steun wordt wel opgehoest van belastinggeld dat Nederlanders met hard werken verdienen.”

De kwartaalcijfers die moedermaatschappij Air France-KLM vrijdag presenteerde zijn “ronduit rampzalig”, zegt Hoekstra. “Dat laat zien in wat voor situatie de luchtvaart, en ook KLM, zich bevindt.”