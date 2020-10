Slechtste maand op oliemarkt sinds maart door opleving corona

De oliemarkt heeft in oktober de grootste maandelijkse prijsdalingen laten zien sinds maart, door de sterke opleving van het coronavirus in veel landen en de herinvoering van lockdownmaatregelen die het economisch herstel kunnen ondermijnen.

De olieprijzen zijn in de afgelopen weken afgezakt naar de laagste niveaus in maanden. Deze week was sprake van een daling van ruim 10 procent voor Amerikaanse olie en Brentolie. Door de nieuwe lockdownmaatregelen in onder meer Europa worden bijvoorbeeld het toerisme en de luchtvaart weer geraakt, met dus minder vraag naar olie.

Daarnaast is er ook de nodige onzekerheid in de oliemarkt wat betreft de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de nieuwe steunmaatregelen vanuit Washington voor de economie.

Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) sloot vrijdag op 35,68 dollar en Brent was 37,83 dollar per vat waard.