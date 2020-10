Piloten willen in gesprek met KLM over aanvullende afspraken

Pilotenvakbond VNV wil met luchtvaartmaatschappij KLM in gesprek om tot aanvullende afspraken over loonmatiging te komen. Dat zei de vakbond in een reactie op het besluit van minister van Financiën Wopke Hoekstra om voorlopig geen geld over te maken naar KLM zolang niet alle bonden zich achter de aanvullende afspraken scharen.

Zonder steun van de overheid dreigt KLM ten onder te gaan. Als voorwaarde van een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro wil Hoekstra dat alle bonden zich scharen achter loonmatigingen zolang de noodsteun duurt. Dat is vermoedelijk tot 2025. Met de bonden werden afspraken gemaakt tot uiterlijk 2022.

Volgens de VNV is op 1 oktober een overeenkomst met KLM gesloten die voldoet aan de overheidsvoorwaarden en die een bezuiniging van 20 procent op jaarbasis betekent voor vliegers. Daar is Hoekstra het echter niet helemaal mee eens. De vakbond gaat naar eigen zeggen graag in gesprek met KLM om de plooien glad te strijken.

In een videoboodschap aan het personeel laat KLM-topman Pieter Elbers weten een aantal van de overwegingen van de pilotenbond te begrijpen. “Maar ik begrijp de conclusie niet. Vraag die centraal staat: wat dient alle KLM’ers het beste? Wat we nu moeten voorkomen is dat we als KLM uiteenvallen in verschillende groepen”, aldus Elbers.

De KLM-baas zei verder nogmaals dat KLM het geld keihard nodig heeft. “Ongekende tijden vragen om ongekende processen en ongekende maatregelen”, zei Elbers.

Hij riep andermaal VNV op alsnog in te stemmen met de voorwaarden. Ook vakbond FNV, die het kabinet en KLM verwijt onnodig onrust te veroorzaken, zouden het grotere geheel mee moeten nemen in de beraadslaging, aldus Elbers. Ook FNV heeft zijn krabbel nog niet gezet.