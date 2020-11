Hoekstra niet bereid tot overleg met pilotenbond

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is niet van plan met de pilotenvakbond VNV in overleg te gaan over zijn eis dat al het KLM-personeel minder loon krijgt gedurende de periode van het steunpakket, tot en met 2025. VNV weigert zijn handtekening hieronder te zetten en schreef zondag een brief aan de minister, waarin de bond opnieuw vraagt om een gesprek met de minister.

Maar Hoekstra laat in een reactie weten dat “de bal nu ligt bij KLM en de bonden. Het kabinet heeft met de directie van KLM afspraken gemaakt en voert daar het gesprek mee”.

Ook vakbond FNV, die het cabine- en grondpersoneel vertegenwoordigt, beraadt zich nog over de langere loonmatiging. Vijf andere bonden zijn wel akkoord gegaan.

Hoekstra weigert een tweede deel van een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro te verstrekken aan KLM als niet alle bonden zich committeren aan zijn eis voor de langdurige loonmatiging.