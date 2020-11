VNV: geen intentie om voortbestaan KLM in gevaar te brengen

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft niet de intentie om het voortbestaan van KLM in gevaar te brengen. Dat zegt Willem Schmid, president van de pilotenvakbond, in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

“Volgens mij hebben we met het sluiten van het akkoord er juist alles aan gedaan om de toekomst van KLM niet in gevaar te brengen. We vullen de overheidsvoorwaarden in voor de looptijd van onze cao, we geven ons commitment af voor daarna”, aldus Schmid.

Hij doelt erop dat de VNV akkoord is gegaan met het inleveren van 20 procent salaris tot en met 2022. Afgelopen dagen bleek dat het kabinet verlangt dat dat loonoffer nog drie jaar langer doorloopt, zolang het miljarden-steunpakket aan KLM van kracht is. Die eis kwam voor de pilotenorganisatie uit de lucht vallen, stelt Schmid. “Om opeens met zo’n clausule te komen met het verzoek om binnen zestien uur voor drie jaar extra te ondertekenen, is nieuw en natuurlijk heel erg moeilijk.”

Hij vindt dat KLM aan het begin van de onderhandelingen had moeten zeggen “dat we een looptijd moesten afspreken van bijvoorbeeld vijf jaar. Of dat we moesten meetekenen voor de voorwaarden van de lening. Maar daar zijn we buiten gehouden, anders hadden we dat gesprek met elkaar kunnen hebben”.

Schmid noemt het “onverstandig om je voor zo’n lange termijn vast te leggen, omdat je niet weet hoe de luchtvaart er over twee jaar uitziet en de afspraken van nu kunnen dan weleens niet meer passend zijn”. Wat er nu op tafel ligt, is al heel wat, aldus de VNV-voorman. “Er ligt een loonoffer, er ligt een hele forse bezuiniging. En er ligt een hard commitment om na afloop weer passende afspraken te maken. Eigenlijk zou je willen dat de minister vol trots hiermee naar de Kamer gaat.”