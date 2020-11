Elektrische Volkswagen meest verkochte auto in oktober

De elektrische Volkswagen ID.3 was in oktober het type auto dat het vaakst op kenteken is gezet, meldden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Die auto had vorige maand een twaalfde van de hele markt. Volkswagen profiteerde van de goede verkoop van het model dat die maand in grote aantallen beschikbaar kwam. De Duitse autobouwer had net geen 16 procent van de hele markt in handen.

De totale autoverkopen lagen met 31.988 geregistreerde auto’s in oktober nog 5,3 procent onder die van een jaar eerder. Voor heel dit jaar tot nu toe gaat het om 23,1 procent minder.

De brancheorganisaties rekenen erop dat dit jaar in totaal 350.000 auto’s zullen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er nog bijna 100.000 meer.