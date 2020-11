Luchthavens in zomer fors meer gebruikt dan in tweede kwartaal

De Nederlandse luchthavens hebben in het derde kwartaal zes keer zoveel passagiers ontvangen als in het kwartaal ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens was nog steeds ruim drie kwart minder dan een jaar eerder vanwege het coronavirus.

In de maanden juli, augustus en september vlogen 4,5 miljoen passagiers via Schiphol en 724.000 passagiers via Eindhoven, de tweede luchthaven van Nederland. De drie andere luchthavens, Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde, waren de afgelopen periode samen goed voor iets meer dan 4 procent van het totaal aantal van 5,5 miljoen passagiers.

Ook de bezettingsgraad steeg. Sinds de uitbraak van het coronavirus waren de passagiersvluchten in april met een bezetting van gemiddeld 29 procent het minst bezet. In de maanden juli en augustus werd gemiddeld iets meer dan de helft van de stoelen bezet. In september daalde de bezettingsgraad weer naar 41 procent.

Vliegtuigen vervoerden ook wat minder vracht. In het derde kwartaal werd via de grote Nederlandse luchthavens 401.000 ton vracht vervoerd, tegen 413.000 ton een jaar eerder. Het gewicht van de vervoerde luchtvracht van en naar Aziƫ nam met bijna 10 procent toe.