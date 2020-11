Coronashoppers stuwen resultaten PayPal

Betalingsbedrijf PayPal heeft wederom een goed kwartaal achter de rug omdat mensen vanwege de coronapandemie veel meer online shopten. Dat leverde PayPal veel extra betalingen op.

De omzet dikte met 25 procent aan tot 5,5 miljard dollar. Onder de streep bleef 1 miljard dollar over, waar een jaar eerder nog 462 miljoen dollar winst in de boeken ging.

PayPal meldt verder dat alle betalingen via het bedrijf goed waren voor 247 miljard dollar. Dat is 38 procent meer dan een jaar eerder. Verder werden er per saldo meer dan 15 miljoen nieuwe accounts geopend.

Dat laatste is wel minder dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Ook heeft de onderneming zijn financiƫle verwachtingen voor het hele jaar iets getemperd. Beleggers lijken daarom niet tevreden. In de zogeheten nabeurshandel op de beurs in New York ging het aandeel flink omlaag.