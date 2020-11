Hoekstra: tijd voor KLM-piloten om handtekening te zetten

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het hoog tijd dat ook de pilotenvakbond VNV akkoord gaat met een loonoffer van de KLM-vliegers voor de duur van de noodlening die het kabinet bereid is te verstrekken. “Dit lijkt me wel het tijdstip om conclusies te trekken”, vindt de bewindsman. De tijd van onderhandelen is wat hem betreft voorbij.

Volgens VNV-voorzitter Willem Schmid zijn de piloten doordrongen van de noodzaak tot ingrijpende bezuinigingen bij KLM, en is de bond vastbesloten er met het bedrijf uit te komen. Maar een akkoord ligt er nog altijd niet, tot ergernis van Hoekstra: “als deze laatste bond en de KLM-directie het zo eens zijn, dan zou ik zeggen dat het ook een kleine moeite is om die handtekening te zetten”.

Hoekstra was naar de Tweede Kamer geroepen om tijdens het Vragenuur uitleg te geven over de situatie die ontstaan is bij KLM. De luchtvaartmaatschappij kan een beroep doen op een steunpakket van ruim 3 miljard euro om de coronacrisis door te komen, maar moet dan wel zeer fors snijden in de kosten. Het plan dat het bedrijf daarvoor onlangs indiende, ging de minister niet ver genoeg.

De periode waarover KLM met de bonden afspraken maakte, was korter dan de looptijd van het overeengekomen steunpakket. Hoekstra wil evenwel de garantie dat het personeel inlevert zolang de luchtvaartmaatschappij aan het overheidsinfuus hangt. Mocht het onverwacht snel weer beter gaan en KLM in staat is zijn de lening eerder af te lossen, dan vervallen ook de afspraken over loonoffers, aldus de minister.

Maar veel waarschijnlijker is het volgens Hoekstra dat KLM aan dit steunpakket niet genoeg zal hebben. Toen er afgelopen zomer overeenstemming werd bereikt waren de vooruitzichten voor de luchtvaart beter dan nu, benadrukt hij. Zelfs als de overheid meedoet aan de verwachte kapitaalronde bij moederbedrijf Air France-KLM, is het maar de vraag “of de kous daarmee af is”.

De minister brengt nog maar eens in herinnering dat KLM al sinds het begin van de coronacrisis een grootverbruiker is van de loonkostensubsidie en als enige ook nog eens een noodlening van ruim 3 miljard euro krijgt. “Ik denk dat de meeste horeca-ondernemers denken: doe mij ook zo’n pakket.”

Over een eventuele splitsing van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep wil de minister zich niet uitlaten. Hij erkent dat het huwelijk tussen KLM en Air France “niet altijd rozengeur en maneschijn” is geweest. “Tegelijkertijd is mijn hypothese nu, dat in een vorm doorgaan met de relatie, vermoedelijk het meest verstandig is.”