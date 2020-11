Verspreiders en makers reclamefolders zien inkomsten teruglopen

Verspreiders en makers van reclamefolders hebben veel last van de coronacrisis. Ze zien de inkomsten met 30 procent teruglopen. Dat komt omdat bedrijven door de virusuitbraak minder geld uitgeven aan reclame en door de al langer bestaande trend dat steeds meer advertenties via het internet worden verspreid.

Het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), de brancheorganisatie van drukkerijen, ziet het commerciĆ«le drukwerk “echt teruglopen, met zo’n 20 tot 30 procent”, zegt directeur Bram ter Beek. Met name in de sectoren die nu gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen, zoals de horeca en cultuur, lopen de gedrukte advertenties terug, stelt hij. Ook de inkomsten uit supermarkten lopen terug. “Albert Heijn liet bijvoorbeeld de Hamsterweken niet doorgaan, daar vloeien normaal gesproken opdrachten uit”, aldus Ter Beek.

Hoewel de terugloop aan het begin van de virusuitbraak “soms wel 100 procent” was en deze nu weer een beetje is aangetrokken, voorziet de KVGO een onzekere toekomst. De ontwikkelingen in de drukkerijenbranche hangen volgens Ter Beek af van de coronamaatregelen.

Spotta, naar eigen zeggen de grootste verspreider van folders en huis-aan-huisbladen van Nederland, verwacht voor dit jaar een “forse” teruggang van ongeveer 20 procent van het aantal folders, aldus woordvoerder Jeffrey Muller. Het bedrijf rekent op ongeveer 6 miljard folders, terwijl het vorig jaar nog 7,6 miljard folders rondbracht. Door de coronacrisis stopten bedrijven helemaal of tijdelijk met folders, zegt hij.

Daarnaast krimpt de foldermarkt sinds 2013 al jaren gestaag, met zo’n 7 procent per jaar, aldus Muller. Dat ligt aan de verschuiving van drukwerk naar online advertenties, legt hij uit. Ook de ‘Ja’-sticker die grote gemeenten begin dit jaar introduceerden “halveerde het bereik”, aldus Muller. Consumenten zonder sticker op de brievenbus krijgen geen folders meer.

Normaal gesproken is december een belangrijke foldermaand vanwege feestdagen en andere winkelevenementen zoals Singles Day, Black Friday, Sinterklaas en kerst. Als er een vuurwerkverbod komt, waar burgemeesters voor pleiten, verwacht Muller een verdere daling. “Dan vallen die folders ook weg.”

Toch ziet Spotta ook groei. Consumenten gebruiken folders namelijk om zich online te oriĆ«nteren, daar spelen merken nu op in. “Waar merken normaal gesproken in een winkel een product aanprijzen, voegen ze nu los een folder toe.” Na de coronaperiode verwacht Muller een herstel van de foldermarkt “als mensen weer naar de winkel kunnen”.