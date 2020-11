Alibaba-oprichter Jack Ma toch niet rijkste man van Azië

Miljardair Jack Ma is toch niet de rijkste man van Azië geworden omdat de langverwachte beursgang van fintechbedrijf Ant Group op het laatste moment werd afgeblazen. De medeoprichter van webwinkelimperium Alibaba zou flink profiteren van de notering van aandelen in Shanghai en Hongkong, maar verloor door de verrassende ingreep van Chinese autoriteiten juist bijna 3 miljard dollar aan vermogen.

Ant Group, de tak voor financiële dienstverlening van Alibaba, zou met de verkoop van aandelen aan de beurs 34,5 miljard dollar ophalen. Daarmee tekende het bedrijf voor de grootste beursgang ooit. Ma’s belang zou bij de vastgestelde emissieprijs 27,4 miljard dollar waard zijn. De kans leek groot dat die waarde alleen maar zou stijgen, gezien de grote interesse in Ant Group-aandelen in de aanloop naar de beursgang.

Chinese autoriteiten hadden andere plannen. Ze wezen Ant Group op veranderingen in regelgeving, waarna de beurs in Shanghai een streep zette door de geplande notering van aandelen. Daarop besloot Ant Group ook de gang naar de aandelenbeurs in Hongkong te stoppen.

Ma’s techconcern Alibaba, dat ongeveer een derde van alle aandelen in Ant Group bezit, kelderde daarop ruim 8 procent op de beurs in New York. Ma bezit ruim 4 procent van Alibaba, waardoor zijn vermogen een tik kreeg.

Vooralsnog staat de Indiase tycoon Mukesh Ambani, volgens de index van rijkste personen van Bloomberg, bekend als de rijkste man van Azië. Zijn vermogen wordt op 70 miljard dollar geschat, dat van Ma op 58 miljard. Ambani heeft de leiding over Reliance, een conglomeraat dat begon in de oliesector maar zich meer en meer op digitale diensten als chats richt.