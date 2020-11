Luchthaven Frankfurt: herstel van crisis gaat jaren duren

Fraport, de exploitant van de luchthaven van Frankfurt, vreest dat het nog jaren zal gaan duren voordat de reizigersaantallen weer echt zijn hersteld van de coronacrisis. Het bedrijf denkt dat in 2023 of 2024 het aantal passagiers via de grootste luchthaven van Duitsland op nog maar 80 tot 90 procent van het niveau van voor de pandemie zal zijn.

In de eerste negen maanden van dit jaar kelderde het aantal reizigers via Frankfurt met ruim 70 procent tot 16,2 miljoen. Fraport denkt dat in 2021 deze passagiersaantallen uitkomen op 35 tot 45 procent van het niveau van 2019, met vooral een zwak eerste kwartaal.

Vanwege de crisis is Fraport diep in de rode cijfers gedoken en worden maatregelen genomen om kosten te verlagen, waaronder het schrappen van duizenden arbeidsplaatsen. Topman Stefan Schulte van Fraport zegt dat de weg naar herstel lang gaan duren, maar dat die maatregelen zullen helpen om uiteindelijk weer winstgevend te kunnen groeien.