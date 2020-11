‘Ook lagere schuld HEMA nog problematisch’

Hoewel warenhuisketen HEMA zijn schuldenlast aanzienlijk heeft verlaagd, is die schuld nog altijd niet houdbaar op de langere termijn. Zeker nu het concern dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk meer geld het bedrijf uit ziet lopen dan er binnen komt vanwege de coronacrisis, schrijft kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P).

S&P is wel positiever geworden over HEMA en zet zijn kredietrating op CCC+. Dat is nog altijd zeven stappen onder wat “investment grade” wordt genoemd. Alles onder die lat is zeer risicovol voor investeerders.

Ondanks de verhoging van de kredietwaardigheid van HEMA, plakt S&P er wel een negatieve prognose aan. Dat betekent dat een verlaging weer mogelijk is, al zal dat van de ontwikkelingen van onder meer de verkopen de komende tijd afhangen.

HEMA werd eerder dit jaar door obligatiehouders overgenomen van miljardair Marcel Boekhoorn nadat het bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldeed. Die obligatiehouders schrapten vervolgens een groot deel van de schuld en gingen daarna op zoek naar nieuwe kopers. Die werden onlangs gevonden in de familie Van Eerd, bekend van supermarktketen Jumbo, en investeerder Parcom. De deal is nog niet helemaal rond, want de partijen zijn nog bezig met een boekenonderzoek en het regelen van de bankfinanciering.

HEMA gaat al sinds 2007 gebukt onder een forse schuld. Die ontstond toen het Britse Lion Capital de winkelketen kocht en HEMA daar zelf voor liet betalen. Door de coronacrisis werden de problemen onhoudbaar.