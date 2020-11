Google weert reclames voor dure bemiddeling bij overheidsdiensten

Google heeft tientallen advertenties geblokkeerd van bemiddelingsbureaus die tegen betaling aanbieden om aanvragen te doen bij de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het opvragen van een verklaring omtrent gedrag of huur- en zorgtoeslagen, wat in Nederland ook gewoon bij een loket kan. Het bedrijf achter de zoekmachine geeft aan dat inmiddels zeker veertig advertenties zijn tegengehouden.

De actie volgt op een meldingen van de Consumentenbond, die zich fel uitspreekt tegen de “dubieuze” bemiddelingsbureaus. “Het gaat hier om volstrekt overbodige diensten. Consumenten zouden veel geld kunnen besparen door de aanvragen zelf in te dienen”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “Daarvoor hoeven ze alleen maar bij het juiste loket uit te komen. Maar dat gebeurt nu niet omdat deze bemiddelaars de officiĆ«le loketten met hun advertenties verdringen in de zoekresultaten.”

Molenaar is blij dat Google nu actie onderneemt tegen de advertenties. Het techbedrijf paste in mei al zijn beleid omtrent advertenties aan. Voortaan zijn via Google, wereldwijd de grootste speler op het vlak van online-advertenties, aanbiedingen verboden voor het opvragen van documenten of diensten die ook rechtstreeks bij de Nederlandse overheid of uitvoeringsinstanties te krijgen zijn.

Google noemt als verdere voorbeelden het aanvragen van huwelijkscertificaten, paspoorten of identiteitsbewijzen. Ook zijn advertenties voor betaalde hulp bij uitkeringen of officiƫle adreswijzigingen verboden. Hoeveel van deze reclames sinds dit voorjaar in totaal zijn geweerd, is niet bekend.

Google Nederland geeft wel aan dat vorig jaar 29 miljoen advertenties zijn tegengehouden die tegen richtlijnen van de zoekmachine indruisten. Het ging daarbij om aanprijzingen om producten te kopen die in werkelijkheid gratis beschikbaar zijn.