Keijzer: opknippen techreuzen optie als laatste redmiddel

Het ‘opknippen’ van techreuzen als Facebook, Google en Amazon is een optie om de macht van deze bedrijven in te perken, zegt staatssecretaris Mona Keijzer. Maar dat openbreken is zeker niet makkelijk en er zitten ook behoorlijk wat nadelen aan, zegt de bewindsvrouw. Zij ziet het “alleen als een optie als andere maatregelen niet werken”.

De enorme macht van Amazon, Apple, Microsoft, Facebook en Google (ook de ‘Big Five’ genoemd) kan voor grote problemen zorgen. Zo heeft Facebook volgens critici te veel invloed op het nieuws dat bij honderden miljoenen mensen terechtkomt. Een manier om die macht in te perken, is het opsplitsen van die bedrijven. Google zou dan bijvoorbeeld de e-mailservice Gmail, de kaartendienst Google Maps en videosite YouTube afstoten. Op die manier wordt de macht van het bedrijf ingeperkt. Hetzelfde geldt voor Facebook, dat ook eigenaar is van het populaire sociale netwerk Instagram en berichtenservice WhatsApp.

“Je moet uiteindelijk bereid willen zijn die discussie te voeren. Dat ben ik trouwens ook”, zegt Keijzer na vragen van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee over het opknippen van de techbedrijven. “Maar juist in die digitale economie geldt: als je ze opknipt, groeien de bedrijven die dan ontstaan vast weer razend snel”, waarschuwt de staatssecretaris. Ook de kleinere bedrijven zou je dus moeten aanpakken, bijvoorbeeld door het te verplichten om gegevens die zij vergaren te delen.

Bij het idee om bedrijven open te breken gaat “de Nederlandse Orde van Advocaten volgens mij tegen het dak”, verwacht Keijzer. “Dat zijn mooie procedures die jaren kunnen duren.” Al met al is het volgens de bewindsvrouw helemaal niet zeker of je met het opknippen van de techreuzen “bereikt wat je wil bereiken, namelijk het breken van macht die niet ten goede wordt gebruikt”.

Als zo’n besluit er al komt, zou het trouwens niet door Nederland alleen worden genomen, maar door de Europese Unie. De Eurocommissaris die hiervoor verantwoordelijk is, heeft overigens ook al aangegeven dat ze het opknippen van de grote vijf niet zou schuwen. Maar ook zij ziet meer in andere maatregelen.