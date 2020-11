Malaise in oliesector drukt Nederlandse import

De Nederlandse import is in de eerste acht maanden van dit jaar met 9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral doordat er minder olieproducten werden ingevoerd. De vraag naar aardolie en gas is door de coronapandemie aanzienlijk lager, nu veel minder brandstof nodig is voor reizen en woon-werkverkeer.

Nederland importeerde van januari tot en met augustus 275 miljard euro aan goederen, bijna 29 miljard euro minder dan een jaar eerder. De inkoop van minerale brandstoffen als olie en gas daalde daarbij met 20 miljard euro. De sterk gedaalde importwaarde is ook het gevolg van de veel lagere olieprijzen.

Als de klap voor de import van brandstof wordt weggelaten, daalde de Nederlandse import met slechts 3 procent op jaarbasis. Ten opzichte van 2018 lag de invoer in dat geval zelfs 2 procent hoger.

De coronapandemie zorgde er ook voor dat Nederland van bepaalde producten veel meer importeerde. Zo steeg de import van geneesmiddelen met 12 procent tot een waarde van 6,9 miljard euro. De import van medische en niet-medische mondmaskers was 857 miljoen euro waard. Dat is bijna het vijfvoudige van de import een jaar eerder.

