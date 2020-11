Nederlandse bedrijfsleven vertrouwt op betere relatie met VS

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vertrouwen erop dat de relatie met de Verenigde Staten onder de nieuwe president Joe Biden verbeterd kan worden. De recente handelsgeschillen tussen de Europese Unie en de VS over onder meer staal moeten snel tot een einde worden gebracht, vinden ze.

“Wij hopen dat dit lukt onder de nieuwe president en zien uit naar de samenwerking met de nieuwe regering”, aldus een eerste reactie van de organisaties op Bidens verkiezingsoverwinning.

Toch denkt de bedrijfslobby dat de EU ook met Biden als president op verschillende terreinen krachtiger moet worden. “Het geopolitieke spel tussen de VS en China zal onder Biden waarschijnlijk niet wezenlijk veranderen. Alleen één Europa heeft werkelijke power in dat spel.”

Volgens de ondernemers zijn de VS buiten de EU nog altijd de belangrijkste handelspartner van Nederland. Zo exporteerde ons land in 2019 voor 26,6 miljard euro naar de VS en importeerden we voor 37,7 miljard euro uit de VS. “De VS zijn ook een grote investeerder in Nederland. En ze zijn een cruciale partner voor Nederland en de EU om mee samen te werken en wereldwijde standaarden op bijvoorbeeld economisch, milieu- en sociaal terrein naar een hoger plan te kunnen tillen.”