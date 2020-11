‘Beroerd gesteld met vertrouwen in pensioenfondsen’

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zegt dat de kennis van Nederlanders over het pensioen “beroerd” is en dat veel mensen geen vertrouwen in het pensioenstelsel hebben. Zo denken mensen dat ze minder geld terugkrijgen dan ze ingelegd hebben aan pensioenpremie en is niet bekend dat pensioen opbouwen juist meer geld oplevert dan sparen.

Volgens het op één na grootste pensioenfonds van Nederland berusten de opvattingen op misvattingen. “Hier is echt nog werk aan de winkel”, aldus PFZW-directeur Peter Borgdorff. Hij denkt dat het vergroten van kennis het vertrouwen kan verbeteren. Volgens de pensioenfondsbestuurder levert iedere euro inleg voor je pensioen “ruim twee tot drie keer zoveel op”.

PFZW ondervroeg ruim 1500 Nederlanders over hun pensioenkennis. Daaruit bleek dat twee derde denkt minder pensioen te krijgen dan er aan premie is ingelegd. Bijna een kwart heeft geen idee hoe het zit met hun pensioen. 40 procent van de ondervraagden denkt alleen maar geld te verliezen, maar een vijfde heeft veel vertrouwen in het pensioenstelsel. Met name vrouwen hebben minder kennis over en dus minder vertrouwen in hun pensioen, merkte PFZW. Daarnaast lezen mannen vaker over pensioen dan vrouwen, waardoor zij er meer vanaf weten.

De laatste tijd staan grote pensioenfondsen als PFZW en ABP er niet goed voor, door de aanhoudend lage rente en de coronacrisis. Daardoor dreigen er volgend jaar pensioenkortingen aan te komen. In Nederland wordt ook al een tijd gewerkt aan een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Eerder dit jaar bereikten vakbonden, werkgevers en kabinet een overeenkomst over de verdere uitwerking hiervan. Maar over het nieuwe pensioenstelsel is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gezegd. De komende tijd moeten de afspraken nog in wetgeving worden omgezet.

Toezichthouders hameren er al langer op dat pensioenfondsen hun deelnemers meer en duidelijker inzicht moeten geven in hun pensioen. Precies voor dit doel kwam brancheorganisatie de Pensioenfederatie onlangs ook met een nieuwe app, genaamd de Pensioenchecker. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld zien hoeveel ze krijgen als ze met pensioen gaan en hoeveel ze zelf moeten bijsparen. Ook is het mogelijk om te zien wat eerder stoppen met werken betekent voor hun financiële situatie.