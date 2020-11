‘Economisch herstel grote economieën verliest verder aan kracht’

Het economisch herstel in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verloor in oktober over de gehele linie verder aan kracht. Dat concludeert de OESO op grond van zijn eigen index van leidende indicatoren. De beweging was al ingezet voor overheden in diverse landen weer nieuwe lockdownmaatregelen aankondigden.

Onder meer in de Verenigde Staten, Japan, Canada, Duitsland en Italië werd de groei bescheidener, net als in India en Brazilië. In Frankrijk wezen de indicatoren daarentegen op een stabilisatie van de groei. Dat laatste gold ook voor Rusland. In het Verenigd Koninkrijk was volgens de OESO sprake van een verslechtering van het beeld. Mogelijk heeft de dreigende harde brexit hier ook iets mee te maken, aldus de onderzoekers. Het enige land waar duidelijk stevige groei was te zien, was China.

De OESO benadrukt dat de volledige impact van nieuwe lockdownmaatregelen in deze gegevens nog niet is meegenomen. Wat de gevolgen daarvan precies zullen zijn wordt komende maanden duidelijk. De data moeten daarom volgens de organisatie al langer met zorg worden geïnterpreteerd. Dit omdat de index meer als een signaal moet worden beschouwd in plaats van als een maatstaf voor de mate van groei van de economische activiteit.