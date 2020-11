AEX neemt gas terug, Unibail knalt omhoog

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield werd dinsdag ruim een derde meer waard op het Damrak, nadat de aandeelhouders tegen de geplande aandelenemissie stemden. De Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen wat gas terug na de flinke koersrally een dag eerder, die volgde op het positieve nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer. Het vaccin dient nog te worden goedgekeurd door de autoriteiten en de productie en uitrol op grote schaal zal mogelijk nog maanden duren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 591,18 punten. Maandag won de hoofdindex nog 3,7 procent. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 849,51 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Frankfurt verloor 0,6 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) was de grote winnaar in de AEX met een koerssprong van ruim 30 procent. De aandeelhouders van het winkelvastgoedfonds hebben tegen een geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro gestemd. Daardoor vindt er geen verwatering van aandelen plaats en dat vinden beleggers goed nieuws. De laatste tijd kwam er al kritiek van verschillende aandeelhouders op de plannen van URW om aandelen te verkopen.

De technologiebedrijven, die de afgelopen maanden profiteerden van het vele thuiswerken door de pandemie, stonden onder druk. De chipbedrijven ASMI en ASML waren de grootste dalers in de AEX, met minnen van 5,9 en 3,6 procent. Ook techinvesteerder Prosus (min 3,2 procent) en maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (min 2,6 procent) stonden in de staartgroep.

Bij de middelgrote bedrijven stond chipbedrijf Besi onderaan met een min van 5 procent. Sterkste stijger was vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties met een plus van 9,5 procent.

In Frankfurt zakte Adidas 2 procent. De Duitse sportkledingfabrikant boekte in het derde kwartaal weer winst, na het forse verlies in het tweede kwartaal. Het concern blijft echter voorzichtig voor het lopende kwartaal. Deutsche Post verloor 1,5 procent na publicatie van de definitieve kwartaalcijfers. Het post- en pakketbedrijf handhaafde zijn onlangs verhoogde winstverwachting voor dit jaar. Henkel won 0,8 procent. De Duitse maker van wasmiddelen, zeep en lijmen wist de verkopen in het derde kwartaal op te voeren.

De euro was 1,1834 dollar waard, tegenover 1,1815 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 40,48 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 42,64 dollar per vat.