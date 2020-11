Principeakkoord EU-parlement en lidstaten over meerjarenbegroting

Er is een politiek akkoord over de meerjarenbegroting van de Europese Unie van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds. De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na maanden eens geworden over het zogeheten MFK, nadat een fikse hindernis uit de weg was geruimd over de koppeling van EU-subsidies en de handhaving van de rechtstaat.

In juli werden de EU-leiders het eens over een begroting voor de komende zeven jaar van, inclusief het herstelfonds, 1800 miljard euro.