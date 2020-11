FNV hekelt gebrek daadkracht Koolmees in zzp-dossier

De grootste vakbond van Nederland hekelt het gebrek aan “daadkracht in de reactie van het kabinet” op de rapporten over de arbeidsmarkt. Volgens de FNV moet het kabinet snel optreden om flexwerkers meer zekerheid te bieden, juist in tijden van crisis. In plaats daarvan wordt de nodige ingreep op de arbeidsmarkt doorgeschoven naar het volgende kabinet, foetert de bond.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zei woensdag met plannen te komen om tegen te gaan dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werk doen dat eigenlijk een dienstverband vraagt. Zelf maakt hij geen werk meer van de adviezen van een speciale commissie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook om andere problemen op de arbeidsmarkt op te lossen komen plannen, maar een nieuw kabinet moet daarmee aan de slag.

“We snappen dat het kabinet de adviezen niet meteen kan omzetten in allerlei wetgeving”, zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. “Maar wat het wél kan doen om de kwetsbare positie van flexers en zelfstandigen te verbeteren, laat het óók na.” Vooral het handhaven van schijnconstructies, waarbij werk dat eigenlijk door een werknemer moet worden gedaan, wordt uitgevoerd door een zelfstandige, kan niet langer wachten, vindt de vakbond.

Bovendien heeft de coronacrisis de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt blootgelegd. Tegelijkertijd biedt de crisis ook kansen, zegt FNV. “Ons kabinet kan ervoor zorgen dat er meer zeker werk komt in sectoren als de distributiecentra en pakkettensorteercentra, door per direct nuluren- en oproepcontracten te verbieden of onzeker werk flink duurder te maken”, stelt Boufangacha voor. “Daarmee stimuleer je banen met meer zekerheid en vang je de klappen van de crisis beter op.”