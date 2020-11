KLM-baas Pieter Elbers verwacht iets van herstel in 2021

KLM verwacht volgend jaar iets van herstel te zien van de ongekende klap door de coronacrisis, die de luchtvaartmaatschappij in grote financiële problemen bracht. Dat zei KLM-baas Pieter Elbers in een online-interview in het in luchtvaart gespecialiseerde onderzoeksbureau Centre for Aviation.

Momenteel opereert KLM op 40 tot 50 procent van zijn capaciteit. Elbers verwacht dat de situatie zowel op de Europese vluchten als de intercontinentale vluchten zal verbeteren. Op de korte termijn zal de vraag naar vliegtickets evenwel nog zwak blijven.

KLM wordt net als sectorgenoten keihard geraakt door de coronacrisis door het wegvallen van vluchten en reisrestricties. Om de crisis te overleven kreeg de maatschappij van de Nederlandse staat 3,4 miljard euro aan noodsteun toegezegd. Daarvoor moest het bedrijf wel de arbeidsvoorwaarden voor het personeel versoberen.