KLM schroeft capaciteit Europa verder terug

Schiphol schroeft de capaciteit van zijn Europese vluchten terug. Met name op bestemmingen naar het Verenigd Koninkrijk zal tijdelijk niet worden gevlogen. Dit alles heeft vermoedelijk te maken met de strengere coronamaatregelen die in dat land gelden.

KLM verwacht nu nog zo’n 40 procent van de oorspronkelijk geplande vluchten uit te voeren. Dat was eerder nog 50 procent. Het aantal Europese bestemmingen blijft de komende maanden gehandhaafd op ongeveer 90 tot 95 procent vergeleken met het aanbod van voor de crisis.

Intercontinentaal blijft het aantal passagiersvluchten de komende maanden ongeveer 50 tot 60 procent. Inclusief vrachtvluchten is dat ongeveer 65 procent.

Waar mogelijk zet KLM op bepaalde routes kleinere toestellen in. Ook het aantal uitgevoerde vluchten is minder dan normaal. Dat heeft ertoe geleid dat KLM minder bestemmingen hoefde te schrappen in vergelijking met andere maatschappijen. De maanden augustus en september lieten daarbij een duidelijk herstel zien.

De tweede coronagolf gooide wel roet in het eten, onder meer door nieuwe reisrestricties. Evengoed gaat KLM een paar nieuwe routes vliegen. Vanaf 4 januari wordt gestart met vier vluchten per week naar Riyad in Saudi-Arabiƫ. Met ingang van 10 december vliegt KLM twee keer per week naar Zanzibar, dat behoort tot Tanzania. Op de terugweg wordt dan ook gestopt in Dar es Salaam. Ook vliegt KLM op de nieuwe luchthaven Berlijn Brandenburg.