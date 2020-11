Nieuwe index Funda voorspelt toenemende krapte op woningmarkt

De krapte op de woningmarkt neemt de komende tijd verder toe. Dat voorspelt woningwebsite Funda, die vanaf november maandelijks met een index inzicht gaat geven in de woningmarkt. Sinds juli laat Funda hiervoor maandelijks 1500 tot 2000 bezoekers een vragenlijst invullen.

Funda constateert dat consumenten in oktober actiever op zoek waren naar een woning dan in september. Het aantal zoekopdrachten op de website lag op het hoogste niveau van dit jaar. In vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden was dit 40 procent hoger. Daar kwam bij dat het aantal mensen dat de intentie heeft een huis te verkopen daalde. “Veel huizenbezitters vragen zich af of ze in deze markt wel een huis kunnen kopen nadat hun huis is verkocht. Daarom geeft een groeiende groep aan eerst een woning te willen kopen”, vertelt Funda-topman Quintin Schevernels.

Volgens Schevernels wordt de huizenmarkt nog krapper door deze ontwikkeling. “Het lijkt erop dat een afvlakking of lichte daling van de huizenprijzen nog heel ver weg is.” De Funda-topman maakt daarbij de kanttekening dat andere factoren ook een rol kunnen spelen op de woningmarkt zoals de ontwikkeling van de coronapandemie en de afbouw van steunmaatregelen van het kabinet.

Huizen staan historisch kort te koop op de website voordat ze worden verkocht, gemiddeld zo’n 27 dagen. “Ook onze bezoekersaantallen en het aantal contactaanvragen met een makelaar zijn hoger dan ooit”, aldus Schevernels. Afgelopen maand werd via Funda ruim een miljoen keer contact opgenomen met een makelaar voor een te koop staande woning. Het aantal reacties per te koop staande woning steeg in oktober met 4 procent ten opzichte van september.

Van de respondenten vond 86 procent het een goed moment om een huis te verkopen. Als belangrijkste redenen noemden zij de hoge huizenprijzen en dat woningen snel worden verkocht. Ook de lage rentestand is aantrekkelijk voor verkopers, omdat ze daarvan kunnen profiteren bij de aankoop van een nieuwe woning.

Slechts 15 procent van de geënquêteerden vond het een goed moment om een huis te kopen. Als belangrijkste redenen waarom dit een slecht moment is noemden ondervraagden met name de hoge huizenprijzen en het beperkte aanbod.