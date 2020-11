RTL Group ziet inkomsten uit tv-reclame weer aantrekken

De reclame-inkomsten van RTL Group, het moederbedrijf van onder meer een aantal Nederlandse tv-zenders, trekken weer aan. In het derde kwartaal liepen die inkomsten uit reclames slechts met 2,1 procent terug vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal werd er nog 40 procent minder reclamegeld opgehaald, doordat bedrijven vanwege de coronacrisis in hun advertentiebudget sneden.

RTL Group verwachtte eerder nog dat de reclame-inkomsten in het derde kwartaal met 10 procent zouden dalen. Het bedrijf laat weten dat het weer marktaandeel in advertenties heeft gewonnen, de streamingdiensten heeft uitgebreid en verder is gegaan met het ‘beheren van de kosten’. De totale omzet kwam 1,5 procent lager uit op iets meer dan 1,4 miljard euro. In de eerste negen maanden van dit jaar daalde de omzet met ruim 11 procent naar 4,05 miljard euro.

RTL Group had in het derde kwartaal in totaal bijna 1,8 miljoen betalende abonnees voor streamingdiensten TV Now in Duitsland en Videoland in Nederland. Dat is een stijging van 32 procent op jaarbasis. In de eerste negen maanden steeg de omzet uit de streamingdiensten met 24 procent naar 124 miljoen euro vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Voor het hele jaar verwacht RTL Group 5,8 miljard euro binnen te halen, met een operationele winst (ebita) van ongeveer 720 miljoen euro. Eind oktober rondde RTL Group de verkoop af van haar volledige belang in het Canadese digitale videonetwerk BroadbandTV voor 102 miljoen euro.