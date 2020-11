‘Sluiten van filialen Rabobank leidt tot onrust onder werknemers’

De plannen van Rabobank om versneld kantoren en filialen te gaan sluiten, leidt tot onrust onder werknemers. Dat zegt CNV. De bank moet werknemers op een zorgvuldige manier meenemen in het proces, vindt de vakbond.

Donderdag werd bekend dat de bank ongeveer de helft van het aantal filialen gaat sluiten om kosten te besparen. Op dit moment zijn er 230 filialen open, en dat moeten er 100 tot 150 worden. Het is nog niet duidelijk of werknemers hun baan zullen verliezen door deze ontwikkeling. “Het voornemen is om geen extra mensen te ontslaan en medewerkers binnen het bedrijf van werk naar werk te begeleiden”, zei een woordvoerder van Rabobank.

Vakbonden CNV, FNV en De Unie waren nog niet op de hoogte van de plannen van Rabobank. Volgens onderhandelaar Robert Wonnink van CNV maken werknemers bij de filialen, waar veel klantadviseurs werken, zich grote zorgen over wat de sluitingen voor hen gaan betekenen. “Ze zijn bang dat ze straks op het callcenter van de Rabobank terechtkomen”, zegt Wonnink. “Het klantcontact daar is vooral telefonisch, het is echt een andere manier van werken. Als je daar tegen je zin terechtkomt, zorgt dat voor veel frustratie en een negatief sentiment.”

Bestuurder Fred Polhout van FNV kan de plannen wel verklaren. “Klanten gingen al bijna niet meer naar de bank toe, en dat is nu door corona al helemaal in het slop gekomen.” Omdat de werknemers het nieuws via de media moeten vernemen en niet via hun werkgever zelf, moet er nog wel wat extra zorg naar hen toe, vindt Polhout.

Ook kan het volgens de bestuurder problematisch worden om mensen te verplaatsen naar een nieuwe werkplek, als er bijvoorbeeld een groot afstandsverschil is. Polhout zegt verder dat het sociaal plan al geregeld was. “We kunnen personeel in ieder geval goed gaan faciliteren, bijvoorbeeld bij het vinden van ander werk en het bieden van een compensatie voor de schade die ze lijden.”

Een woordvoerder van vakbond De Unie laat weten benieuwd te zijn wat de plannen precies gaan betekenen voor het aantal banen. Binnenkort zitten de vakbonden weer aan tafel met Rabobank voor de onderhandelingen over een nieuwe cao. Die verlopen volgens Wonnink van CNV moeizaam. Hij vindt dat de bank snel over de brug moet komen met een thuiswerkvergoeding. “Als Rabobank de organisatie wil aanpassen op de toekomst en minder vanuit kantoren en filialen wil gaan werken, dan hoort daar ook een thuiswerkvergoeding bij.”