Coronacrisis af te lezen in bestedingspatroon huishoudens

De coronacrisis laat zijn sporen na bij de bestedingen door huishoudens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merkt op dat in september minder geld werd uitgegeven aan een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool en voetbalwedstrijden in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook aan het gebruik van openbaar vervoer is minder besteed.

Consumenten hebben in september 3,5 procent minder besteed dan in september 2019. De krimp is wat groter dan de voorgaande maand.

De uitgaven aan diensten, zoals horeca en dagjes weg, daalden op jaarbasis met bijna 7 procent. Ook werd minder brandstof getankt. Daartegenover werd meer geld uitgegeven aan duurzame goederen als elektronische apparatuur en artikelen om het huis op te knappen of gezelliger te maken.

Ook aan voeding en genotsmiddelen werd meer uitgegeven. Dat zorgde onder meer voor flink hogere verkopen in de detailhandel.