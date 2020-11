‘Grote daling pintransacties in recreatie- en cultuursector’

Bij de recreatie- en cultuursector is de pin-omzet gedaald naar 75 procent onder het normale niveau, direct na de verzwaringen van de coronamaatregelen op 4 november. Onder meer musea en bioscopen moesten hun deuren sluiten. De transacties die nog wel plaatsvinden in de recreatie en cultuur zijn vooral bij hotels en reisbureaus. Dat meldt het economisch bureau van ING op basis van transactiegegevens.

Na de aankondiging van de gedeeltelijke lockdown half oktober daalden de pintransacties in de recreatie- en cultuursector al met ruim de helft. Het sluiten van onder meer musea, theaters, casino’s, bioscopen, pretparken, dierentuinen, zwembaden, seksclubs en bibliotheken zorgden voor een pin-omzet van rond de 65 procent onder het normale niveau. Dit is een weekgemiddelde. De dagen na 4 november werd een daling van 75 procent geconstateerd.

Verder valt uit de pintransacties het verschil op tussen de pin-omzetten van goederen en diensten. Die kloof is volgens ING in het vierde kwartaal veel groter geworden. De verkoop van goederen is logischerwijs veel minder hard geraakt.

De totale pinomzet is na een duidelijke daling in de tweede helft van oktober weer “redelijk stabiel”, volgens de ING-economen. In de eerste week van november was de totale waarde van transacties in en buiten Nederland 14 procent lager dan ‘normaal’. Ze verwachten dat de consumptie van huishoudens , na het herstel in het derde kwartaal, in het vierde kwartaal weer lager zal uitvallen. Alleen de online-aankopen doen het tot nu toe juist beter.