Tesla-oprichter Musk trekt snelle coronatests in twijfel

Oprichter en topman van Tesla Elon Musk trekt snelle coronatests in twijfel. Hij deed naar eigen zeggen vier coronatests op één dag, waarbij er twee negatief bleken te zijn en twee positief.

Musk tweette: “Er is iets extreem neps aan de gang. Ik heb me vandaag vier keer getest op Covid-19. Twee waren negatief, twee positief. Zelfde machine, zelfde test, zelfde verpleegster. Snelle ‘antigentest’ van Becton Dickinson.”

De Tesla-baas zei ook dat hij zogeheten PCR-tests heeft ondergaan van afzonderlijke laboratoria waarvan de resultaten ongeveer 24 uur op zich laten wachten. Op de vraag van een Twitter-gebruiker of hij symptomen vertoonde, antwoordde Musk dat hij symptomen had van een “typische verkoudheid”.

Becton Dickinson zei in september nog dat het rapporten van Amerikaanse verpleeghuizen onderzocht, nadat zijn snelle coronavirus testapparatuur vals positieve testresultaten opleverde.

Musk had eerder dit jaar kritiek op de maatregelen die de staat Californië nam om het coronavirus in te dammen. Hij ging tegen een besluit in dat Tesla’s grote fabriek in Fremont in verband met de corona-uitbraak nog niet heropgestart mocht worden. Maar Musk liet zijn personeel in Californië toen weten dat medewerkers weer aan het werk konden. De regionale toezichthouder voor gezondheidszorg maakte een dag later bekend dat Tesla onder voorwaarden weer mocht opstarten.