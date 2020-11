Volgend jaar 7 tot 8 euro belasting op vliegticket

Mensen die vanaf Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven vertrekken, betalen over hun vliegticket vanaf 1 januari 2021 zo’n 7,45 euro vliegbelasting. Het kabinet voert de vliegtaks toch na de jaarwisseling in. Het was even onzeker of dit wel zou doorgaan, wegens de coronacrisis en de gevolgen voor de luchtvaartsector.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) zei eerder dit jaar dat hij nog niet zeker was van de invoerdatum, omdat de luchtvaartsector het al erg zwaar heeft door de coronacrisis. Het precieze bedrag wordt nog vastgesteld, afhankelijk van hoe de prijzen van goederen en diensten zich ontwikkelen.

De vliegtaks stond al in het regeerakkoord, maar het kabinet hoopte toch nog op een Europese belasting. De eerste plannen hiervoor worden pas begin volgend jaar verwacht. De vliegtaks die in Nederland wordt geheven “sluit al goed aan bij de belastingen op luchtvaart van andere Europese landen, wat Europese co√∂rdinatie ten goede komt”, zegt Vijlbrief.

Op vrachtvluchten geldt voorlopig geen belasting. De angst is dat bedrijven bij het invoeren van zo’n taks ervoor zullen kiezen hun goederen via buurlanden te vervoeren. Dat zou nadelige gevolgen hebben voor Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Een Europees plan voor een belasting op vrachtvluchten moet daar een oplossing voor bieden, omdat in de omringende landen dan dezelfde regels gelden.