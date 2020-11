Nikkei sluit hoger in gemengde regio

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag licht hoger gesloten. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder, die volgden op de grote handelsovereenkomst tussen China, Japan, Zuid-Korea en dertien andere landen in de regio. Het positieve nieuws over de werkzaamheid van het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna bood daarnaast enige steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,4 procent de dag uit op 26.014,62 punten. De Japanse hoofdindex wist deze maand al ruim 12 procent te winnen en tikte tussentijds het hoogste niveau aan sinds mei 1991. Vooral de Japanse luchtvaartmaatschappijen profiteerden van het nieuws dat het vaccin van Moderna volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief lijkt te zijn bij het voorkomen van een besmetting. ANA Holdings dikte ruim 4 procent aan en Japan Airlines steeg bijna 4 procent.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,3 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific klom ruim 6 procent in Hongkong. In Seoul daalde de Kospi 0,2 procent. In Sydney, waar de handel werd hervat na de technische storing een dag eerder, won de All Ordinaries 0,2 procent onder aanvoering van de Australische oliebedrijven.